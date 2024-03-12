İngiltere’de işsizlik sabit kaldı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisinin açıkladığı iş gücü piyasası verilerine göre, Kasım 2023-Ocak 2024 dönemini kapsayan 3 ayda işsizlik oranı yüzde 3,9 oldu. İşsizlik oranı önceki 3 aylık dönemde de bu seviyedeydi.

Ülkede çalışanların maaşlarında yıllık bazda ikramiyeler hariç yüzde 6,1, ikramiyeler dahil yüzde 5,6 artış oldu.

Otel ve restoranlar, toptan ve perakende satış sektörleri yüzde 7,2 ile maaşların en çok arttığı sektörler oldu. Bu sektörleri maaş artış oranının yüzde 6,8 olarak hesaplandığı imalat sektörü ile yüzde 6,6 maaş artışının yapıldığı finans sektörü izledi.

Reel olarak (enflasyona göre ayarlanmış) toplam ve düzenli (ikramiye hariç) maaşlar ise yıllık bazda sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 1,8 arttı.