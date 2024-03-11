Petrol fiyatları gerilemeye devam ediyor

Petrol fiyatları Çin'deki yavaş talebe ilişkin endişelerle gerilemeye devam ediyorlar. ICE'de vadeli Brent petrolü 54 sent veya %0,66 düşüşle varil başına 81,54 dolara gerilerken, NYMEX'de ABD Batı Teksas petrolü 57 sent veya %0,73 düşüşle 77,44 dolara geriledi.

Geçen hafta, Brent %1,8 ve Batı Teksas petrolü %2,5 gerilemişti.

NS Trading'in başkanı Hiroyuki Kikukawa, "Çin'deki zayıf talebe ilişkin endişeler OPEC+ tarafından arz kesintilerinin uzatılmasına ağır bast," dedi ve ABD istihdam verilerinden gelen karışık işaretlerin bazı tüccarları pozisyonlarını ayarlamaya sevk ettiğini ekledi.

Kikukawa, "Yine de kayıplar, Hamas-İsrail savaşında ateşkese varılamaması ve çatışmanın Rusya ve komşularına yayılması ihtimaliyle artan jeopolitik riskle sınırlanacaktır" dedi.

NS Trading'den Kikukawa, Rusya ve komşularında da gerilimin tırmanmakta olduğunu ve bunun Ukrayna dışında da çatışmaların tırmanabileceği endişesini arttırdığını da söyledi.