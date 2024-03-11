Malezya ekonomisinde büyüme bekleniyor

Uluslararası Para Fonu(IMF), 2023 yılında yüzde 3,7 büyüyen Malezya ekonomisinin, bu yıl yüzde 4,3 büyüyebileceğini öngördü.
IMF'nin Malezya'nın 4'üncü Madde istişaresini tamamladıktan sonra yayınladığı raporda, bu büyümenin özel tüketim, yatırım ve kamu harcamalarındaki toparlanmanın muhtemel etkisiyle gerçekleşebileceği belirtildi.
Belirsizlikler nedeniyle enflasyonun geçen yılki yüzde 2,5 seviyesinden 2024'te yüzde 2,9 artmasının beklendiği not edildi.
IMF, orta vadede turizmdeki toparlanma ve hizmetler dengesindeki iyileşmeler sayesinde Malezya'nın cari hesap fazlasının artabileceğini tahmin ediyor.
Raporda, "Yurtiçi kaynaklı dirençli büyüme ve enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler, kısa vadeli görünümü belirliyor." denildi.