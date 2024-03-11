İngiltere’de açık iş pozisyonları geriledi

İngiltere'deki açık iş pozisyonları son üç yılın en düşük seviyesine gerileyerek, ekonominin geçen yıl yaşanan durgunluktan güçlü bir şekilde çıkacağına dair umutları azalttı.

Reed Recruitment tarafından sağlanan ve Bloomberg tarafından analiz edilen veriler, Şubat ayına kadarki üç aylık dönemde açık iş ilanlarının bir önceki yıla kıyasla neredeyse dörtte bir oranında düştüğünü gösterdi. Başvuru sayısı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre beşte bir oranında artarak, bir zamanlar çok sıcak olan işgücü piyasasının önemli ölçüde soğuduğuna dair kanıtlara katkıda bulundu.

Rakamlar, enflasyonist güçleri azaltmak isteyen ve hükümetin Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yapılan anketlere verilen yanıtlardaki düşüş nedeniyle alternatif istihdam verilerini daha yakından izleyen İngiltere Merkez Bankası'nı rahatlatacak.

Yönetim Kurulu Başkanı James Reed, "Son verilerimiz işgücü piyasasında uzun süreli bir soğumaya işaret ediyor; üst üste 21 aydır iş ilanları düşüyor ve bu yıl bir toparlanma olacağına dair güçlü bir işaret yok. Reed'in bu isabetli tahmini, İngiltere Merkez Bankası'nın resesyonun olası olmadığı yönündeki yanlış değerlendirmesiyle tezat oluşturuyor." dedi.