Fitch: Çin’in büyüme hedefine ulaşması oldukça zor

Fitch Ratings, Çin hükümetinin ülkenin ekonomik görünümüne ilişkin zorlukların üstesinden gelmeye odaklanmaya devam ettiğini, Ulusal Halk Kongresi'nin (NPC) yıllık yasama oturumunda açıklanan "%5 civarında" reel GSYİH büyüme hedefinde açıkça görüldüğünü, ancak mevcut ortamda buna ulaşmanın oldukça zor olacağını söyledi.

Fitch'e göre hükümet için koşullu yükümlülük riskleri yüksek kalmaya devam ederken açıklanan daha yüksek harcamalar, Çin'in mali finansmanı üzerindeki orta vadeli baskıyı artırıyor.

Aralık 2023 Küresel Ekonomik Görünüm raporunda Çin ekonomisinin 2024 yılında %4,6 oranında büyüyeceğini öngördüklerini ve bunun NPC'de açıklanan manşet mali açık ve özel tahvil ihracı rakamları beklentilerle uyumlu olduğunu hatırtan Fitch, "Ancak düzeltilmiş mali açığımız, önceki varsayımlarımıza göre maliye politikasında bir gevşemeye işaret etti. Bunun büyüme görünümü üzerindeki olumlu etkileri, Fitch'in yakın zamanda yeni konut satışlarına ilişkin varsayımlarımızı aşağı yönlü revize etmesiyle yansıtılan emlak sektöründeki süregelen zorluklara ve daha geniş deflasyonist baskılara karşı belirlenecektir. Tüketici sektöründeki bazı parlak noktalara rağmen genel talep durgun seyretmektedir" dedi.

Çinli yetkililerin destekleyici para politikası ayarlarını sürdürmesini bekleyen Fitch, "Ekonomi hala geniş tabanlı deflasyonist baskılarla mücadele etmekte ve enflasyonu NPC sırasında açıklanan %3 hedefinin çok altında tutmaktadır. Bir miktar daha ılımlı parasal gevşeme bekliyoruz, ancak daha kalıcı deflasyon riski önemini koruyor" dedi.