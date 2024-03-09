Fitch, Türkiye’nin kredi notunu yükseltti

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin "B" olan kredi notu "B+"ya çıkarılırken, görünüm de "durağan"dan "pozitif"e revize edildi. Foreks Haber anketinde kredi notunun "B" olarak kalacağı, görünümün "pozitif"e çıkarılacağı sonucu çıkmıştı.

Fitch, kredi notunda yükseltmenin, makroekonomik ve dış kırılganlıkları azaltmada para politikası sıkılaştırmasının beklenenden daha fazla önden yüklenmesi de dahil olmak üzere, Haziran 2023'teki pivottan bu yana uygulanan politikaların dayanıklılığına ve etkinliğine olan güvenin arttığını yansıttığını belirtti.

Enflasyon beklentileri hafifledi ve dış likidite risklerinin azaldığını belirten Fitch, bu durumun, daha olumlu dış finansman koşulları, yüksek rezervler, düşük döviz korumalı mevduatlar ve daralan cari işlemler açığının yansıması olduğuna işaret etti.

2024'ün ilk çeyreğinden sonra yurt içi talep ve özel tüketim üzerinde daha güçlü bir etki yaratan daha sıkı bir politika karışımının, nispeten zayıf dış taleple birleştiğinde, büyümenin 2024'te yüzde 2,8'e yavaşlamasına yol açacağını beklediğini belirten Kurum, Türkiye'nin ana ticaret ortaklarına yönelik büyüme beklentilerinin iyileşmesi nedeniyle 2025'te büyümenin hafif bir artış göstererek yüzde 3,1'e yükseleceğini öngördü.

Fitch, temel senaryonun, Mart ayındaki yerel seçimlerin sonucunun politika değişikliğine yol açmayacağı yönünde olduğunu belirtti.

Fitch'in bir sonraki Türkiye değerlendirmesi 6 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.