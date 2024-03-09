Çin’de enflasyon 6 ay sonra ilk kez yükseldi

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) verilerire göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Şubat ayında yıllık bazda %0,7 arttı. Ekonomistler Şubat ayında fiyatların yıllık yüzde %0,3 artmasını bekliyorlardı.

Şubat ayında fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 1,0 arttı.

Ocak-Şubat döneminde TÜFE bir önceki yıla göre değişmezken, gıda fiyatları %3,4, gıda dışı fiyatlar ise %0,9 azaldı.

Şubat ayında tüketici fiyatlarındaki yıllık artış son 11 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, temel gıda maddelerindeki artışla ve Yeni Ay Yılı tatili nedeniyle yaşanan hareketlilik yükselişte etkili oldu.

Pinpoint Asset Management'ın başkanı ve baş ekonomisti Zhiwei Zhang, "Çin'de deflasyonun sona erdiği sonucuna varmak için henüz çok erken. İç talep hala oldukça zayıf. Yeni daire satışları henüz istikrar kazanmış değil" dedi.

Şubat ayında üretici fiyat endeksi ise geçen yılın aynı ayına göre %2,7 düştü. Ocak ayında yıllık bazda düşüş %2,5 olmuştu.

Ekonomistler, Şubat ayında üreticisi fiyatlarının yıllık yüzde 2,5 düşmesini bekliyordu.