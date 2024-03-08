Almanya’da sanayi üretimi beklentilerin üzerinde arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin ocak ayı geçici verilerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 1 artarak ekonomistlerin tahminlerini aştı.

Almanya'da sanayi üretiminin ocakta 9 ay sonra ilk kez artış göstermesi de dikkati çekti. Piyasalarda sanayi üretimine ilişkin beklenti yüzde 0,6 artış yönündeydi.

Aylık yüzde 1,6 düşüş olarak açıklanan aralık ayı sanayi üretimi verisi de yüzde 2 düşüş olarak revize edildi.

Veriler, ocakta bir önceki aya göre enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 1,1 arttığını ortaya koydu. Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 2,1 düşerken, ara malı üretimi yüzde 4,4 arttı.

Ocakta tüketim malları üretiminde yüzde 4, inşaatta ise yüzde 2,7 artış görüldü. Enerji üretimi seviyesinde ise yüzde 3,7 düşüş kaydedildi.

Öte yandan, Almanya ekonomisi, geçen yıl yatırımlar ve inşaat sektöründeki yavaşlamanın hız kesmesine rağmen yüzde 0,3 küçülmüştü. Almanya, G7 ülkeleri içinde küçülen tek ülke olmuştu.

Geçen yılın son çeyreğinde yüksek enflasyonun hane halkının satın alma gücünü azaltmasının etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 küçülen Alman ekonomisi, 2024'ün ilk çeyreğinde de küçülürse teknik olarak resesyona girecek.

Almanya'da hükümet, Ekim 2023'te bu yıl için yüzde 1,3 olarak açıkladığı büyüme beklentisini 21 Şubat'ta zayıf küresel talep, jeopolitik belirsizlik ve alışılmışın dışında yüksek seyreden enflasyonun etkisiyle yüzde 0,2'ye çekmişti.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü de (Ifo) 6 Mart'ta bu yıl için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 0,9'dan yüzde 0,2'ye düşürdü.