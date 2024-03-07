BOJ üyesi Nakagawa: Enflasyon hedefinde istikrarlı bir ilerleme gösterdik

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Yönetim Kurulu üyesi Junko Nakagawa, yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşma yolunda istikrarlı bir ilerleme gösterdiklerini belirterek, büyük çaplı teşviklerin aşamalı olarak sona erdirilmesi için gerekli koşulların oluşmakta olduğuna inandığını ifade etti.

Nakagawa, artan işgücü sıkıntısıyla karşı karşıya kalan şirketlerin yıllık ücret artışı uygulamasına yeniden başladığını ve muhtemelen geçen yılın üzerinde ücret artışları teklif edeceklerini söyledi.

Nakagawa yaptığı bir konuşmada, "Ekonominin olumlu bir (yükselen) enflasyon ve ücret döngüsüne ulaşması için beklentilerin görünürde olduğunu söyleyebiliriz. Şirketlerin ücret belirleme yöntemlerinde değişim olduğuna dair açık işaretler var. Japonya, %2'lik enflasyon hedefimize sürdürülebilir ve istikrarlı bir şekilde ulaşma yolunda istikrarlı bir şekilde ilerliyor" dedi.