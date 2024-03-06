İngiltere Maliye Bakanı yeni bütçe açığı tahminlerini açıkladı

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, Bütçe Sorumluluk Ofisi'nin yeni tahminlerine atıfta bulunarak, İngiltere'nin cari mali yıldaki bütçe açığı için daha düşük, ancak 2024/25 için biraz daha yüksek bir tahmin açıkladı.

Hunt, Kasım ayında yapılan %4,5'lik bir önceki tahminle karşılaştırıldığında, kamu bankaları hariç kamu sektörü net borçlanmasının mevcut 2023/24 mali yılında ekonomik çıktının %4,2'sini oluşturacağını söyledi.

Borçlanmanın 2024/25 mali yılında, OBR'nin Kasım ayındaki %3,0'lık tahminine kıyasla %3,1, 2025/26 mali yılında ise Kasım ayına göre değişmeyerek %2,7 olacağı öngörüldü.