ABD’de LMI endeksinde yükseliş sürüyor

ABD'de Lojistik Yöneticileri Endeksi(LMI), yeni yılda üst üste ikinci ayda da yukarı yönlü seyrini sürdürdü; Endeksi oluşan bileşenlerin tamamı artış gösterdi.

Arizona Eyalet Üniversitesi, Colorado Eyalet Üniversitesi, Rochester Teknoloji Enstitüsü, Rutgers Üniversitesi, Nevada Üniversitesi ve Araştırmacılar ve Tedarik Zinciri Yönetimi Uzmanları Konseyi (CSCMP) tarafından hesaplanan LMI, Şubat ayında 0,9 puan artışla 55,6 puandan 56,5 puana yükseldi. Endeks bir önceki ay 5,0 puan yukarı gelmişti.

LMI'de 50,0'ın üzerindeki herhangi bir okuma lojistik sektörünün genişlediğini, altındaki bir okuma, küçülen bir lojistik sektörüne işaret ediyor.

LMI, son yedi ayda altıncı kez genişleme gösteriyor. Bu büyüme, taşımacılıkta devam eden ilerleme ile imalat ve toptan satış seviyelerinde yukarı yöndeki stokların birikmesinden kaynaklandı.

Endeks hesaplanmaya başladığı tarihten bu yana ortalaması olan 62,4 seviyesinin altında kalmaya 20'inci ayda da devam etti.

LMI, lojistik sektörünü oluşturan 8 bileşeni kapsıyor; envanter seviyeleri ve maliyetleri, depolama kapasitesi, kullanımı ve fiyatları, nakliye kapasitesi, kullanımı ve fiyatları.