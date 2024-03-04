Japonya deflasyonun sona erdiğini ilan edecek

Kyodo haber ajansının haberine göre, Japon hükümeti artan fiyatların ardından deflasyona son vereceğini ilan etmeyi düşünüyor.



Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre hükümet, 13 Mart'ta sona erecek olan yıllık işçi-işveren ücret görüşmelerinin fiyat artışlarını dengeleyecek kadar güçlü olup olmayacağını belirledikten ve fiyat eğilimlerinin görünümünü de dikkate aldıktan sonra bir karar verecek.



Kaynaklar, bunun gerçekleşmesi halinde Japonya'nın yirmi yılı aşkın bir süredir ekonomik faaliyetlere sekte vuran deflasyondan kurtulacağı anlamına geleceğini söyledi.



Japon hükümeti, ekonominin deflasyona girdiğini ve ülkenin son yirmi yılın büyük bir bölümünde düşük şirket karları, düşük ücretler ve zayıf özel tüketim kısır döngüsünü kırmak için mücadele ettiğini ilk kez 2001 yılında kabul etti.



Kyodo'nun kaynaklara dayandırdığı haberine göre hükümet deflasyonun sona erip ermediğini değerlendirirken tüketici fiyatları, birim işgücü maliyetleri, çıktı açığı ve GSYH deflatörü gibi geniş bir gösterge yelpazesini inceleyecek.