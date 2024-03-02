İhracatta Şubat ayı rekoru kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şubat ayı ihracatının yüzde 13,6 artışla 21 milyar 86 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek Şubat ayı ihracatına ulaşılmış olundu.

İHRACATTA ŞUBAT REKORU

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Adıyaman'da 2024 yılı Şubat ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı. Şubat ayı ihracatında Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını belirten Bakan Bolat, Türkiye'nin 2022'de yüzde 1,02 olan mal ihracatındaki pazar payının, 2023 Eylül ayı itibariyle yüzde 1,06'ya yükseldiğini anımsatarak, "İnanın ki bu oran yüzde 1,06'nın da üzerine çıkacaktır" dedi.

İTHALAT YÜZDE 8,5 AZALDI

Şubat ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 artarak 21 milyar 86 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirten Bakan Bolat, Cumhuriyet tarihinin en yüksek Şubat ayı ihracat değerine ulaşıldığını ifade etti.

İthalatın yüzde 8,5 azalarak 28 milyar 87 milyon dolara gerilediğini söyleyen Bolat, bu durumun ihracatı ithalatı karşılama oranını önemli ölçüde artırdığını aktardı.

"Bu veriler ışığında, ekonomimizin sağlamlığını ve dış ticaret dengemizin güçlenmeye devam ettiğini bir kez daha kanıtladık. İhracatımızın artması ve ithalatımızın daha kontrollü seyretmesi, cari açığımızın azalmasına ve ekonomik istikrarımızın pekişmesine büyük katkı sağlıyor" diyen Bolat, ihracatı daha da artıracak ve dış ticaret dengesini güçlendirecek politikalara odaklanmaya devam edeceklerini belirtti.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 75,1 OLDU

Şubat'ta dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,3 gerileyerek 7 milyar dolar oldu.

Şubat'ta ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75,1 oldu.

Şubat'ta enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89 oldu.

Şubat'ta enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 93,3 oldu.

TL İLE İHRACAT YAPILAN ÜLKE SAYISI 168 OLDU

Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülke 1,7 milyar dolar ile Almanya olurken, en fazla ihracat yapılan fasıl 2,7 milyar dolar ile motorlu kara taşıtları oldu.

2024 yılı Şubat ayında TL ile ihracat yapılan ülke sayısı 168, TL ile ihracat yapan firma sayısı 32.382 oldu.

2024 yılı Şubat ayında TL ile yapılan ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83 artış gösterdi.