Bakan Şimşek: Türkiye net ihracatla büyüyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılı Şubat ayına ait dış ticaret rakamlarını değerlendirdi.

"TÜRKİYE NET İHRACATLA BÜYÜYECEK"

Türkiye, Şubat ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştı. Rakamları değerlendiren Bakan Şimşek, ""Program çalışıyor. Ocak ve şubatta dış ticaret açığında yıllık iyileşme toplam 13,2 milyar dolara ulaştı. Ekonomide dengelenme devam ediyor. İlk çeyrekte net ihracattan büyümeye pozitif katkı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.