Apara Ekonomi Bakan Şimşek: Türkiye net ihracatla büyüyecek
Giriş Tarihi: 2.3.2024 15:59 Son Güncelleme: 2.3.2024 16:10

Bakan Şimşek: Türkiye net ihracatla büyüyecek

Bakan Şimşek: Türkiye net ihracatla büyüyecek

İhracatta Şubat rekoru kırıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Program çalışıyor. Ocak ve şubatta dış ticaret açığında yıllık iyileşme toplam 13,2 milyar dolara ulaştı. Ekonomide dengelenme devam ediyor. İlk çeyrekte net ihracattan büyümeye pozitif katkı bekliyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılı Şubat ayına ait dış ticaret rakamlarını değerlendirdi.

"TÜRKİYE NET İHRACATLA BÜYÜYECEK"

Türkiye, Şubat ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştı. Rakamları değerlendiren Bakan Şimşek, ""Program çalışıyor. Ocak ve şubatta dış ticaret açığında yıllık iyileşme toplam 13,2 milyar dolara ulaştı. Ekonomide dengelenme devam ediyor. İlk çeyrekte net ihracattan büyümeye pozitif katkı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bakan Şimşek: Türkiye net ihracatla büyüyecek
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