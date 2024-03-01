Apara Ekonomi Navlun fiyatlarında düşüş sürüyor
Giriş Tarihi: 1.3.2024 08:49

Navlun fiyatlarında düşüş sürüyor

Navlun fiyatlarında düşüş sürüyor

Küresel konteyner navlun fiyatlarında düşüş üst üste beşinci haftada da artarak devam etti.

Uluslararası denizcilik veri ve danışmanlık Şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya Konteyner Endeksi, 29 Şubat ile sona eren bir haftalık dönemde yüzde 5 daha azaldı. Endeks önceki hafta yüzde 2 düşüş göstermişti.

Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada 40'lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 3 bin 659 dolardan 3 bin 493 dolara indi.

Böylece 5 hafta önce 3 bin 964 dolar seviyesinden başlayan düşüş yüzde 11,9'a ulaştı.

Endekste geçen yılın aynı haftasına göre artış oranı yüzde 88 oldu.

Yılbaşından bu yana ortalama navlun fiyatı 3 bin 553 dolar olarak hesaplandı. Bu 10 yıllık ortalama olan 2 bin 694 doların 859 dolar daha üstünde bir rakama işaret ediyor.

Shanghai-Rotterdam hattında navlun fiyatları yüzde 7 düşerken, Rotterdam-Shanghai hattında yüzde 1 arttı. Böylece fiyatlar Shanghai-Rotterdam'da 4.221 dolardan 3.944 dolara, Rotterdam-Shanghai'de 910 dolardan 915 dolara geldi.

Shanghai-Los Angeles hattı yüzde 4 düşüşle 4 bin 683 dolardan 4.486 dolara inerken, Los Angeles-Shanghai hattı yüzde 2 artışla 708 dolardan 719 dolara çıktı.

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Navlun fiyatlarında düşüş sürüyor
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