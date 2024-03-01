Navlun fiyatlarında düşüş sürüyor

Uluslararası denizcilik veri ve danışmanlık Şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya Konteyner Endeksi, 29 Şubat ile sona eren bir haftalık dönemde yüzde 5 daha azaldı. Endeks önceki hafta yüzde 2 düşüş göstermişti.

Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada 40'lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 3 bin 659 dolardan 3 bin 493 dolara indi.

Böylece 5 hafta önce 3 bin 964 dolar seviyesinden başlayan düşüş yüzde 11,9'a ulaştı.

Endekste geçen yılın aynı haftasına göre artış oranı yüzde 88 oldu.

Yılbaşından bu yana ortalama navlun fiyatı 3 bin 553 dolar olarak hesaplandı. Bu 10 yıllık ortalama olan 2 bin 694 doların 859 dolar daha üstünde bir rakama işaret ediyor.

Shanghai-Rotterdam hattında navlun fiyatları yüzde 7 düşerken, Rotterdam-Shanghai hattında yüzde 1 arttı. Böylece fiyatlar Shanghai-Rotterdam'da 4.221 dolardan 3.944 dolara, Rotterdam-Shanghai'de 910 dolardan 915 dolara geldi.

Shanghai-Los Angeles hattı yüzde 4 düşüşle 4 bin 683 dolardan 4.486 dolara inerken, Los Angeles-Shanghai hattı yüzde 2 artışla 708 dolardan 719 dolara çıktı.