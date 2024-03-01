Euro Bölgesinde sıkı iş gücü piyasası gevşek para politikasını engellemez

Pantheon Macroeconomics'ten Claus Vistesen, sıkı işgücü piyasasının Euro Bölgesinde para politikasının daha da gevşemesini engellemeyeceğini savundu.

Euro'yu paylaşan 20 ülkede işsizlik, ekonominin genelindeki durgunluğa rağmen yılın başında rekor düşük seviyeye geriledi.

Rekor düşük işsizlik seviyesinin ücret artışını ve çekirdek enflasyonu küresel salgın ve Rusya-Ukrayna krizi öncesinde görülen seviyelerin üzerinde tutacağinı savunan Vistesen, "Ancak bu durum, fiyat artışlarının bu yıl bir noktada daha gevşek bir para politikasına izin verecek kadar gevşemesini engellemeyecek" dedi.