Apara Ekonomi Euro Bölgesinde sıkı iş gücü piyasası gevşek para politikasını engellemez
Giriş Tarihi: 1.3.2024 15:42 Son Güncelleme: 1.3.2024 16:03

Euro Bölgesinde sıkı iş gücü piyasası gevşek para politikasını engellemez

Euro Bölgesinde sıkı iş gücü piyasası gevşek para politikasını engellemez

Pantheon Macroeconomics'ten Claus Vistesen, Euro Bölgesi'ndeki sıkı iş gücü piyasasının daha gevşek para politikası izlenmesini engellemeyeceği açıklamasında bulundu.

Pantheon Macroeconomics'ten Claus Vistesen, sıkı işgücü piyasasının Euro Bölgesinde para politikasının daha da gevşemesini engellemeyeceğini savundu.

Euro'yu paylaşan 20 ülkede işsizlik, ekonominin genelindeki durgunluğa rağmen yılın başında rekor düşük seviyeye geriledi.

Rekor düşük işsizlik seviyesinin ücret artışını ve çekirdek enflasyonu küresel salgın ve Rusya-Ukrayna krizi öncesinde görülen seviyelerin üzerinde tutacağinı savunan Vistesen, "Ancak bu durum, fiyat artışlarının bu yıl bir noktada daha gevşek bir para politikasına izin verecek kadar gevşemesini engellemeyecek" dedi.

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Euro Bölgesinde sıkı iş gücü piyasası gevşek para politikasını engellemez
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