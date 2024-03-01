ECB üyesi Panetta: Enflasyon beklenenden daha hızlı yavaşlıyor

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve İtalya MB Başkanı Fabio Panetta, tüketici fiyatlarındaki büyümenin beklenenden daha hızlı yavaşladığını söyledi.



G-20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının toplantılarına katıldığı Sao Paulo'da konuşan Panetta, "Enflasyon beklenenden daha hızlı düşüyor" dedi.



Panetta, ECB'nin sessiz döneminin daha fazlasını söylemesini engellediğini söyledi.



Onun yanında oturan İtalya Maliye Bakanı Giancarlo Giorgetti ise ülkesinin enflasyon rakamlarının "olumlu" olduğunu söyledi.



ECB'nin hedefine henüz ulaşılmadığını kabul eden Giorgetti, "Ancak bir politikacı olarak konuşabildiğim için, faiz oranlarında bir indirimin Avrupa genelinde düşük olan büyümeyi artırmaya yardımcı olabileceğini söylemek istiyorum - sanırım bu görüşü paylaşan tek kişi ben değilim" dedi.



ECB'nin 7 Mart'ta faiz oranlarını değiştirmeyeceği tahmin ediliyor.