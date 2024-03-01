Çin’de yeni konut fiyatları ılımlı arttı

Çin'de yeni konut fiyatları Şubat ayında bir önceki aya göre biraz daha yavaş bir artış göstererdi. Emlak araştırmacısı China Index Academy'nin verilerine göre, 100 şehirdeki ortalama yeni konut fiyatı Ocak ayındaki %0,15'lik artışa kıyasla %0,14 arttı.

Konut fiyatlarında artış bildiren şehir sayısı bir önceki aya göre dokuz azaldı.

Ocak ayında fiyat artışları kaydeden Shenzhen'de Şubat ayında %0,28 ile en sert fiyat düşüşü yaşadı.

China Index Academy tarafından yapılan ayrı bir ankete göre, 100 emlak şirketinin değer bazında toplam satışları yılın ilk iki ayında yıllık bazda %51,6 düştü.

Satış hacmi bakımından ilk üç emlak geliştiricisi Poly Developments and Holdings Group, China Vanke ve Greentown China Holdings oldu.

Yetkililer Ocak ayında bir "beyaz liste" mekanizması başlatarak kamu bankalarından konut projelerine verilen kredileri artırmalarını istedi.

Konut ve finans düzenleyicileri Perşembe günü yaptıkları açıklamada, 28 Şubat itibariyle 31 ilde 276 şehrin bu tür mekanizmalar kurduğunu, finansman için yaklaşık 6.000 gayrimenkul projesinin önerildiğini ve ticari bankaların uygun projeler için 200 milyar yuan (27,79 milyar $) üzerinde krediyi onayladığını söyledi.