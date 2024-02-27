ABD Hazine Bakanı Yellen’den büyüme açıklaması

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları zirvesi için gittiği Sao Paulo'da bugün düzenleyeceği basın toplantısının metni gazetecilere dağıtıldı. Dağıtılan mente göre Yellen, IMF ve diğer tahmincilerin 2023 yılında küresel ekonomide geniş tabanlı bir yavaşlama öngördüklerini ancak bunun gerçekleşmediğini vurgulayacak.

Yellen, bunun yerine büyümenin %3,1 ile beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ve enflasyonun düştüğünü, ekonomilerin yaklaşık %80'inde fiyatların bu yıl da düşmeye devam etmesinin beklendiğini vurgulayacak.

Yellen, "İleriye dönük olarak, küresel görünümün karşı karşıya olduğu risklerin bilincindeyiz ve bazı ülkelerdeki ekonomik zorlukları dikkatle izlemeye devam ediyoruz, ancak küresel ekonomi dirençli olmaya devam ediyor" ifadelerini kullanacak.

Yellen, ABD'nin ekonomik gücünün küresel büyümeyi desteklediğini, Biden yönetiminin COVID-19 salgınından etkilenen işletmeleri destekleyen politikaları ve yerli üretim, temiz enerji ve altyapıya yapılan yatırımlarla beslendiğini söyleyecek.

ABD enflasyonunun da zirve noktasından önemli ölçüde gerilediğini ve ABD işgücü piyasasının tarihsel olarak güçlü olduğunu anlatacak olan Yellen, ana yaş işgücünün pandemi öncesi seviyesinin üzerinde ve işsizlik oranının tarihi düşük seviyelere yakın olduğunu ifade edecek.