16 yılın en üst seviyesi: Almanya’da tasarruf eğilimi arttı

Almanya'da Tüketici Güven Endeksi, şubatta yaşanan ciddi gerilemenin ardından martta hafif yükseldi.

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK ve Nürnberg Piyasa Kararları Enstitüsü tarafından, gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçları açıklandı.

Buna göre, ocakta revize edilerek bu ay için eksi 29,6 olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, martta 0,6 puanlık artışla eksi 29 puana çıktı. Böylece endeks, şubatta yaşanan 4,2'lik ciddi gerilemenin ardından mart ayında hafif yükseldi.

Piyasa beklentisi de endeksin eksi 29 puana çıkması yönündeydi.

GfK raporunda, Almanların, genel ekonomik durum göz önüne alındığında hala tasarruf yapmayı düşündüğü, gelir beklentilerindeki keskin artışa rağmen tüketici ortamındaki toparlanmanın oldukça ılımlı kaldığı vurgulandı.

Nürnberg Piyasa Kararları Enstitüsü Uzmanı Rolf Buerkl, değerlendirmesinde, "Tüketiciler çok tedirgin. Fiyatlarda devam eden artışın yanı sıra bu yıl Alman ekonomisine ilişkin daha zayıf ekonomik tahminler de bunun önemli bir nedeni olabilir." ifadesini kullandı.

Son zamanlarda Alman ekonomisinin görünümün giderek daha kötümser hale geldiğini belirten Buerkl, "Alman Federal Hükümeti de 2024 yılı için büyüme tahminini yüzde 1,3'ten yüzde 0,2'ye düşürdü. Almanya şimdilik ekonomik toparlanma için beklemeye devam etmek zorunda." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da tüketicilerin gelir beklentileri barometresi, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlamasından önceki Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesine tırmanırken, tasarruf eğilimi 21,4 puan ile Haziran 2008'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu arada, tüketici güveninin ekside olması, özel tüketimde yıldan yıla düşüş olduğunu gösteriyor.

Öte yandan, Almanya ekonomisi, geçen yıl yatırımlar ve inşaat sektöründeki yavaşlamanın hız kesmesine rağmen yüzde 0,3 küçülmüştü.