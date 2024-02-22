4 ayın en düşüğü: Almanya’da imalat sektörü daralıyor

Almanya'nın imalat sektöründeki daralma Şubat ayında beklenmedik bir şekilde derinleşirken, hizmet sektörü faaliyeti iyileşti.

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi Almanya'da HCOB İmalat PMI, 46,1'lik beklentiye ve Ocak ayındaki 45,5'e kıyasla bu ay 42,3'e geriledi. Endeks son dört ayın en düşük seviyesini gördü.

Bu arada, Hizmetler PMI Ocak ayındaki 47,7 seviyesinden Şubat ayında 48,2'ye yükseldi. Piyasa beklentisi Şubat ayında 48,0 değerine ulaşılacağıo yönündeydi.

HCOB Almanya Bileşik Üretim Endeksi Şubat ayında 47,5 beklenen ve 47,0 olan Ocak değerine göre gerileyerek 46,1 olarak gerçekleşti. Gösterge son dört ayın en düşük seviyesine indi.