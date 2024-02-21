Japon hükümeti son 3 ayda ilk kez ekonomiye ilişkin görünümünü düşürdü

Hükümet ayrıca tüketici harcamalarına ilişkin değerlendirmesini iki yıldan bu yana ilk kez düşürerek, toparlanmanın "duraksıyor" gibi göründüğünü söyledi ve bu yıl ultra kolay politikasından çıkmaya çalışan Japonya Merkez Bankası'nın önündeki zorluğun altını çizdi.

Bu olumsuz değerlendirme, geçen hafta Japonya ekonomisinin zayıf iç talep nedeniyle dördüncü çeyrekte beklenmedik bir şekilde resesyona girdiğini ve dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olma konumunu Almanya'ya kaptırdığını gösteren verilerin ardından geldi.

Kabine Ofisi yayınladığı raporda "Ekonomi ılımlı bir şekilde toparlanıyor, ancak son zamanlarda duraklıyor gibi görünüyor" dedi. Bu, Kasım 2023'ten bu yana yapılan ilk görünüm indirimi oldu.