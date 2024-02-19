Tayland ekonomisinde büyüme hızlandı

Tayland'ın ekonomik büyümesi 2023 yılı dördüncü çeyrekte hızlandı; Ancak ihracata yönelik küresel talebin zayıf olması nedeniyle ekonomistlerin tahminlerinin gerisinde kaldı.

Tayland Ulusal Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Konseyi Ofisi tarafuından açıklanan verilere göre, Güneydoğu Asya ülkesinde GSYH 2023 yılının son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 arttı ve üçüncü çeyrek için yüzde 1,5'ten revize edilen yüzde 1,4 büyümeye göre iyileşme kaydetti. Wall Street Journal'ın ekonomistler arasında yaptığı ankette piyasa beklentisi artışın yüzde 2,65 olacağı yönündeydi.

Ofis, ihracatın ve özel tüketimin, hükümet harcamalarındaki daralmayı dengelemeye yardımcı olduğunu belirtti.

Mevsimsellikten arındırılmış bazda ekonomi, dönemsel olarak üçüncü çeyrekteki yüzde 0,6 büyümenin ardından yüzde 0,6 daraldı.

2023 yılının tamamında ise ekonomik büyüme, 2022'deki yüzde 2,5'lik büyümenin ardından yavaşlayarak yüzde 1,9'a geriledi.

Yetkililer, ekonominin 2024'te yüzde 2,2 ila yüzde 3,2 oranında büyümesini beklediklerini belirtiyorlar.

Tayland ekonomisinin yaklaşık yarısını oluşturan özel tüketim, dördüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 7,4 artış göstererek üçüncü çeyrekte kaydedilen yüzde 7,9'luk büyümenin yavaşladığına işaret etti.