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Giriş Tarihi: 19.2.2024 09:18 Son Güncelleme: 19.2.2024 09:18

Çin'in tatil dönemi tüketim verileri risk taşıyor

Çin’in tatil dönemi tüketim verileri risk taşıyor

Nomura analistleri, Çin'in Yeni Ay Yılı tatili tüketim verilerinin bir miktar güç gösterdiğini, ancak piyasaların iç ekonominin aniden dibe vurduğu inancıyla anın coşkusuna kapılma riski taşıdığını belirtti.

Nomura analistleri yayınladıkları bir notta, Çin'in Yeni Ay Yılı tatili tüketim verilerinin bir miktar güç gösterdiğini, ancak piyasaların iç ekonominin aniden dibe vurduğu inancıyla anın coşkusuna kapılma riski taşıdığını söylüyorlar.

Güçlü tüketim verisinin arkasındaki nedenleri özetleyen analistler, 2019'dan bu yana pandemiden tamamen etkilenmeyen ilk yeni yıl tatili tatili olması nedeniyle önemli bir bastırılmış talebin serbest bırakıldığına işaret ediyorlar.

Ayrıca, yıldan yıla oldukça yüksek büyüme oranlarını yorumlarken, Covid "çıkış dalgasının" zirvede olduğu geçen yılki çok düşük bazın hesaba katılması gerektiğini de ekliyorlar.

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Çin'in tatil dönemi tüketim verileri risk taşıyor
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