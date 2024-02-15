İngiltere kamu harcamalarında yeni bir kesintiye gitmeyi planlıyor

Financial Times'ın yayınladığı habere göre, İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, Mart ayı bütçesinde seçim öncesi vergi indirimlerini finanse etmek için kamu harcama planlarından milyarlarca sterlin kesinti yapmaya çalışıyor.

Hazine yetkililerine dayandırılan haberde, resmi tahminlerin "akıllı vergi indirimleri" için yeterli mali boşluğa sahip olmadığını göstermesi halinde Hunt'ın 2025'ten sonra "daha fazla harcama kısıtlaması" yapmayı düşündüğü belirtildi.

Gazeteye göre ekonomistler, Hunt'ın 2029'a kadar kamu harcamalarında yüzde 1'lik artış planlarının bir "hayal ürünü" olduğu, zira bu planların bazı kamu hizmetlerinde ciddi reel kesintiler anlamına geleceği uyarısında bulundu.

FT'nin Hunt'a yakın isimlere dayandırdığı haberine göre Hazine yetkilileri daha da ileri giderek öngörülen harcama artışlarını yılda yaklaşık yüzde 0,75 puana indirmeyi ve böylece bütçe vergi kesintileri için 5-6 milyar pound serbest bırakmayı düşünüyor.