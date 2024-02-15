İngiltere ekonomisi 2023’ün ikinci yarısında resesyona girdi

İngiltere ekonomisi Aralık ayına kadar olan üç aylık dönemde %0,3 daraldı. Temmuz ve Eylül döneminde yaşanan %0,1 oranında daralma ile birlikte 2023 yılının ikinci yarısında resesyona girdi.

Ekonomistler, Ekim-Aralık döneminde gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) %0,1 oranında daralma göstereceğine işaret etti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) ekonominin 2024 yılında toparlanmasını beklediğini söyledi.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Kasım ayındaki %0,2'lik büyümenin ardından Aralık ayında ekonomik çıktının aylık bazda %0,1 oranında düştüğünü açıkladı.