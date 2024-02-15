Arjantin’de enflasyon artış hızı aylık bazda geriledi

Güney Amerika'nın en büyük ikinci ekonomisi olan Arjantin'de enflasyon yıllık bazda yüzde 250 seviyesini aştı; Aylık bazda Başkan Javier Lilei'nin göreve geldiği ilk ayda gerileme gösterdi.

Arjantin Ulusal İstatistik Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, tüketici fiyatları Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 20,6 artış gösterdi. Piyasa beklentisi artışın yüzde 22,0 olacağı yönündeydi. Aralık ayında enflasyon yüzde 25,5 seviyesine kadar çıkmıştı.

Böylece yıllık enflasyon oranı yüzde 211,4'ten yüzde 254,2'e kadar yükseldi. Piyasa beklentisi yüzde 257,2 artış olacağı şeklinde oluşmuştu. Bu, Arjantin'in 1990'ların başında hiperenflasyondan çıkmasından bu yana en hızlı artış oldu.

Arjantin'de yeni Cumhurbaşkanı Javier Milei'nin 10 Aralık'ta görev başlamasının ardından, ekonomiyle ilgili şok kararlar açıklandı. Cumhurbaşkanı Milei, yeni bir önlem paketi açıklarken, planın kısa vadede acı verici olacağını, ancak mali açığı azaltmak ve üç haneli enflasyonu düşürmek için gerekli olduğunu söyledi.

Ocak ayında mal ve hizmetler fiyat artışlarına neden olurken, bunu ulaştırma izledi. Milei'nin enerji ve ulaştırma sübvansiyonlarını kesmesi ve yakıt vergilerini artırması nedeniyle fiyatların yıllık bazda artmaya devam etmesi bekleniyor.