İngiltere’de enflasyon beklentilerin altında kaldı

İngiltere'de Ulusal İstatistik Ofisi, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4 arttığını bildirdi. Bu rakam Aralık ayındaki enflasyon oranına göre değişmedi ve analistlerin beklediğinden daha düşük çıktı. Ekonomistler yıllık enflasyonun Ocak'ta yüzde 4,2 olmasını bekliyorlardı.

İngiltere'de tüketici fiyatları Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 düştü, çekirdek tüketici fiyatları ise yüzde 0,9 geriledi. Çekirdek TÜFE'de yıllık değişim yüzde 5,1 oldu.

Perakende fiyat endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 gerilerken, yıllık artış yüzde 5,2 oldu.