Apara Ekonomi İngiltere'de enflasyon beklentilerin altında kaldı
Giriş Tarihi: 14.2.2024 10:36 Son Güncelleme: 14.2.2024 10:46

İngiltere'de enflasyon beklentilerin altında kaldı

İngiltere’de enflasyon beklentilerin altında kaldı

İngiltere'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE), ocakta yıllık bazda yüzde 4 arttı ve aralıktaki seviyesine göre değişiklik göstermeyerek beklentilerin altında kaldı.

İngiltere'de Ulusal İstatistik Ofisi, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4 arttığını bildirdi. Bu rakam Aralık ayındaki enflasyon oranına göre değişmedi ve analistlerin beklediğinden daha düşük çıktı. Ekonomistler yıllık enflasyonun Ocak'ta yüzde 4,2 olmasını bekliyorlardı.

İngiltere'de tüketici fiyatları Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 düştü, çekirdek tüketici fiyatları ise yüzde 0,9 geriledi. Çekirdek TÜFE'de yıllık değişim yüzde 5,1 oldu.

Perakende fiyat endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 gerilerken, yıllık artış yüzde 5,2 oldu.

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İngiltere'de enflasyon beklentilerin altında kaldı
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