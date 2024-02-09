Yellen: Banka dışı mortgage kreditörlerinden kaynaklanan riskler takip ediliyor

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'li düzenleyicilerin banka dışı mortgage (ipotekli konut kredisi) veren kuruluşlardan kaynaklanan riskleri izlediğini söyledi ve piyasanın zorlanması durumunda bunlardan birinin başarısız olmasının mümkün olduğu konusunda uyardı.

Senato Bankacılık Komitesi'nde konuşan Yellen, Finansal İstikrar Gözetim Konseyi'ne atıfta bulunarak, "Konsey bu konuya çok odaklanmış durumda çünkü banka dışı ipotek şirketlerinin bankaların sahip olduğu mevduatlara erişimi yok" dedi.



Nevada Senatörü Catherine Cortez Masto'nun sorularını yanıtlayan Yellen, "Mevduatlardan çok daha az istikrarlı olabilen kısa vadeli finansmana bağımlılar ve stresli zamanlarda kredi limitleri çekilebilir. Stresli piyasa koşullarında bunlardan birinin iflasını görebileceğimize dair endişeler var" diye konuştu.