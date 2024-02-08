Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 2 Şubat itibarıyla 103 milyar 624 milyon lira artış gösterdi.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 11 trilyon 837 milyar 485 milyon liradan 11 trilyon 941 milyar 109 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 230 milyar 262 milyon lira azaldı. Toplam mevduat 14 trilyon 871 milyar 55 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 1 TRİLYON 533 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ

Tüketici kredilerinin tutarı, 2 Şubat itibarıyla 6 milyar 279 milyon lira artışla 1 trilyon 533 milyar 183 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 436 milyar 798 milyon lirası konut, 94 milyar 33 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 2 milyar 352 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 9 milyar 267 milyon lira artarak 1 trilyon 447 milyar 705 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 3,4 artışla 1 trilyon 247 milyar 389 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 540 milyar 534 milyon lirasını taksitli, 706 milyar 856 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 2 Şubat itibarıyla önceki haftaya göre 1 milyar 336 milyon lira artarak 196 milyar 86 milyon liraya yükseldi. Takipteki alacakların 159 milyar 531 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 23 milyar 872 milyon lira artarak 2 trilyon 617 milyar 843 milyon lira oldu.