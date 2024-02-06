Fed üyesi: Enflasyon rakamlarından endişeye gerek yok

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyon Fed'in %2'lik hedef oranına doğru gerilemeye devam ettiği sürece Banka'nın beklenenden daha yüksek ekonomik büyüme ve istihdam rakamlarından aşırı endişe duymasına gerek olmadığını söyledi.

Bloomberg TV'ye konuşan Goolsbee, "Enflasyon düşerken güçlü istihdam rakamları, GSYH büyüme rakamları almaya devam edersek, 90'ların ortalarından sonlarına kadar benzer bir döneme girme olasılığını düşünmemiz gerekir" dedi.

Goolsbee, "Eğer arz tarafı hareketleniyorsa, geleneksel anlamda aşırı ısınma anlamına gelmek zorunda değiller. Dolayısıyla bu durum para politikası için normal talep odaklı bir çerçeveye kıyasla daha olumlu yeni olanaklar sunuyor" diye konuştu.