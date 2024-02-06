Fed: Krediler için standartlar sıkılaştı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), kredi yetkilileri anketine göre, ABD bankalarının orta ve büyük ölçekli işletmelere yönelik ticari ve sınai kredilere ilişkin standartları son üç ayda sıkılaştırma oranı üçüncü çeyrekteki %33,9'dan %14,5'e düştü. Bankaların %53'ü kredi koşullarını temelde değiştirmedi.

Anket, kredi talebinde iyileşme olduğunu gösterirken, büyük ve orta ölçekli firmalar arasında ticari ve sınai krediler için daha zayıf talep bildiren bankaların net payı üçüncü çeyrekteki %30,5'ten %25'e geriledi.

Üst Düzey Kredi Yetkilisi Görüş Anketi olarak bilinen anketteki rakamlar, net yüzdeler veya daha sıkı koşullar veya daha güçlü talep bildiren bankaların payları eksi daha kolay standartlar veya daha zayıf talep bildiren bankaların oranı olarak hesaplanmakta.