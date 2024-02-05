Çin hizmet sektörü ılımlı büyüdü

Caixin/S&P Global hizmet satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Ocak ayında Aralık ayındaki 52,9 seviyesinden 52,7'ye geriledi ancak üst üste 13'ncü ayda da 50 puah olan başabaş seviyesinin üzerinde kaldı.

Ocak ayında yeni siparişler daha yavaş bir hızda artarken, endeks Aralık ayındaki 53,7 seviyesinden 51,5'e geriledi. Ankete göre, bu nedenle şirketler üst üste ikinci ayda da personel sayısını marjinal düzeyde artırdı.

Ücret alt endeksi Nisan 2022'den bu yana ilk kez düştü. Anket, izlenen bazı firmaların yeni müşteri çekmek ve satışları artırmak için ücretlerini düşürdüğünü ortaya koydu.

Caixin Insight Group Kıdemli Ekonomisti Wang Zhe, "Ekonomi, çok sayıda belirsizlik ve olumsuz faktörün damgasını vurduğu önemli zorluklarla mücadele ediyor. Bu statüko henüz köklü bir tersine dönüş yaşamadı" dedi.

Önümüzdeki yıla ilişkin hizmet sektörü iş güveni son üç ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Caixin/S&P bileşik PMI Aralık ayındaki 52,6 seviyesinden geçen ay 52,5'e geriledi.

Wang, "Mali ve parasal politikalarda daha fazla ayarlama için hala yer olduğu göz önüne alındığında, politika tedbirlerinin güçlendirilmesi gerekiyor. En önemlisi, politikaların piyasa ile etkin iletişim ve olumlu etkileşimi kolaylaştırmasıdır." diye konuştu.

Maliye Bakan Yardımcısı Wang Dongwei geçen hafta yaptığı açıklamada, ülkenin ekonomik toparlanmayı teşvik etmek için bu yıl mali genişlemeyi sürdüreceğini belirterek, kamu harcamalarının hükümetin büyümeyi artırmadaki ana aracı olacağı yönündeki piyasa görüşlerini güçlendirdi.