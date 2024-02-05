Bakan Şimşek’ten enflasyon mesajı

Ocak ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

BAKAN ŞİMŞEK: BELİRGİN BİR DÜŞÜŞ GÖRECEĞİZ

Bakan Şimşek, Ocak ayı enflasyonunun geçici etkilerden kaynaklı yükseliş göstererek aylık bazda yüzde 6,7, yıllık bazda ise yüzde 64,9 şeklinde gerçekleştiğini anımsatarak, "Ocak ayında büyük oranda enflasyona yansıyan bu etkilerin enflasyonun ana eğilimini etkilemesini beklemiyoruz. Şubat'tan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahmin patikamızla uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz. Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz" dedi.