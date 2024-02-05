Almanya’nın ihracatı aralıkta öngörülerden fazla geriledi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 2023 aralık ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Verilere göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, aralıkta hem aylık hem de yıllık bazda yüzde 4,6 azalarak 125,3 milyar avro oldu.

Piyasa beklentileri aralık ayında ihracatın aylık yüzde 2 azalması yönündeydi. Açıklanan ihracat verileri beklentilerden fazla bir düşüşü ortaya koydu.

Almanya'nın 2023'te yıllık ihracatı ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,4 gerileyerek 1 trilyon 562,1 milyar avro seviyesine indi.

Aralıkta ithalat ise aylık yüzde 6,7, yıllık yüzde 12,4 azalarak 103,1 milyar avro oldu.

Almanya'nın 2023 yılı toplam ithalatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,7 azalarak 1 trilyon 352,5 milyar avro seviyesinde gerçekleşti.

Böylece Almanya'nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası aralıkta 22,2 milyar avro, 2023 genelinde ise 209,6 milyar avro oldu.

İhracattaki düşüş temel olarak küresel ticaretteki gerilemeden kaynaklandı.