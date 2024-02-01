Apara Ekonomi Çin dünyanın en büyük araç ihracatçısı ünvanını Japonya'dan aldı
Giriş Tarihi: 1.2.2024 08:43 Son Güncelleme: 1.2.2024 08:43

Çin dünyanın en büyük araç ihracatçısı ünvanını Japonya'dan aldı

Çin dünyanın en büyük araç ihracatçısı ünvanını Japonya’dan aldı

Japonya Otomobil Üreticileri Birliği verileri, Çin'in geçen yıl dünyanın en büyük araç ihracatçısı olarak Japonya'yı geride bıraktığını gösterdi.

Japonya Otomobil Üreticileri Birliği, Japonya'nın 2023 yılında bir önceki yıla göre %16 artışla 4,42 milyon araç ihraç ettiğini, yurt içi otomobil satışlarının ise yaklaşık 4,78 milyon araç olduğunu bildirdi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği tarafından daha önce açıklanan rakamlara göre, Çin geçen yıl 4,91 milyon araç ihraç etti. Bu rakam bir önceki yıla göre yaklaşık %58 daha fazla. Artışın büyük bir kısmı elektrikli ve hibrid araçların sevkiyatından kaynaklandı.

Japonya 2017 yılından bu yana en çok ihracat yapan ülke konumundaydı.
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Çin dünyanın en büyük araç ihracatçısı ünvanını Japonya'dan aldı
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