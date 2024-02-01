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Giriş Tarihi: 1.2.2024 08:54 Son Güncelleme: 1.2.2024 08:55

ABD Çinli teknoloji şirketlerine yatırımı sürdürüyor

ABD Çinli teknoloji şirketlerine yatırımı sürdürüyor

ABD Çin'in önde gelen teknoloji şirketlerini yaptırım listesine eklemeye devam ediyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin ordusuna yardım etmekle suçladığı şirketler listesine Çin'in önde gelen bellek yonga üreticisini ve önde gelen bir yapay zeka oyuncusunu da ekledi.

Pentagan, Yangtze Memory Technologies ve yüz tanıma firması Megvii'yi Bölüm 1260H olarak adlandırılan listeye ekledi. Bu listede halihazırda büyük telekomünikasyon ve havacılık oyuncularının yanı sıra Pekin'in Amerikan teknolojisinin yerini alma çabalarının merkezinde olduğu düşünülen Huawei Technologies ve Semiconductor Manufacturing International Corp şirketleri de yer alıyor.

Son listede ayrıca çip üretimi için önemli bir tedarikçi olan Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc ve Çin'in en yüksek profilli girişimlerinden bazılarını destekleyen üretken bir özel sermaye ve risk sermayesi yatırımcısı olan IDG Capital de yer aldı.

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ABD Çinli teknoloji şirketlerine yatırımı sürdürüyor
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