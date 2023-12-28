Apara Ekonomi Güney Kore'nin çip üretimi 2017'den bu yana görülen en yüksek seviyesinde
Giriş Tarihi: 28.12.2023 08:43 Son Güncelleme: 28.12.2023 08:44

Güney Kore'nin çip üretimi 2017'den bu yana görülen en yüksek seviyesinde

Güney Kore’nin çip üretimi 2017’den bu yana görülen en yüksek seviyesinde

Güney Kore'nin yarı iletken endüstrisi hem üretim hem de sevkiyatta son yılların en büyük artışını kaydederek, ülkenin gelecek yılki ekonomik görünümü ve küresel teknoloji sektörü için iyiye işaret eden teknoloji ivmesinin yeniden canlandığının altını çizdi.

Güney Kore Ulusal istatistik ofisinden açıklanan verilere göre, çip üretimi Kasım ayında bir önceki yıla göre %42 artarak 2017 başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, sevkiyatlar 2002 sonundan bu yana en büyük artışla %80 yükseldi. Stoklar ise Şubat ayından bu yana en küçük artışla %36 oranında genişledi.

Rakamlar, Güney Kore'nin en önemli endüstrisinin bir yıldan uzun bir süredir ekonomiye ağırlığını koyan çöküşten geri döndüğünü gösteriyor ve ülkenin en büyük şirketlerinden Samsung Electronics Co. ve SK Hynix Inc. gibi çip üreticileri için iyimser sinyallere katkıda bulunuyor. Rakamlar ayrıca küresel teknoloji sektörü talebinde yeni başlayan toparlanmanın ivme kazanıyor olabileceğini gösteriyor.

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Güney Kore'nin çip üretimi 2017'den bu yana görülen en yüksek seviyesinde
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