BOJ Başkanı’ndan parasal genişleme açıklaması: Enflasyon hedefine ulaşılacağından emin olunduktan sonra düşünebiliriz

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, yaptığır konuşmada, "Ücretler ve fiyatlar arasındaki erdemli döngü yoğunlaşırsa ve %2'lik fiyat istikrarı hedefine sürdürülebilir ve istikrarlı bir şekilde ulaşma olasılığı yeterince artarsa, banka muhtemelen para politikasını değiştirmeyi düşünecektir. Yurtiçinde ve yurtdışında ekonomileri ve finansal piyasaları çevreleyen belirsizlikler göz önüne alındığında, politika değişikliğinin zamanlamasına henüz karar verilmedi" dedi.

Analistler, tüketici fiyatlarının bankanın %2'lik hedefinin üzerinde seyretmesi nedeniyle BOJ'un önümüzdeki yılın ilk yarısında negatif faiz oranlarına son vermesini bekliyor.