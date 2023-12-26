Apara Ekonomi BOJ Başkanı'ndan parasal genişleme açıklaması: Enflasyon hedefine ulaşılacağından emin olunduktan sonra düşünebiliriz
Giriş Tarihi: 26.12.2023 08:46 Son Güncelleme: 26.12.2023 08:46

BOJ Başkanı'ndan parasal genişleme açıklaması: Enflasyon hedefine ulaşılacağından emin olunduktan sonra düşünebiliriz

BOJ Başkanı’ndan parasal genişleme açıklaması: Enflasyon hedefine ulaşılacağından emin olunduktan sonra düşünebiliriz

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, bankanın enflasyon hedefine ulaşma konusunda emin olduktan sonra parasal genişlemeden uzaklaşmayı düşüneceğini söyledi.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, yaptığır konuşmada, "Ücretler ve fiyatlar arasındaki erdemli döngü yoğunlaşırsa ve %2'lik fiyat istikrarı hedefine sürdürülebilir ve istikrarlı bir şekilde ulaşma olasılığı yeterince artarsa, banka muhtemelen para politikasını değiştirmeyi düşünecektir. Yurtiçinde ve yurtdışında ekonomileri ve finansal piyasaları çevreleyen belirsizlikler göz önüne alındığında, politika değişikliğinin zamanlamasına henüz karar verilmedi" dedi.

Analistler, tüketici fiyatlarının bankanın %2'lik hedefinin üzerinde seyretmesi nedeniyle BOJ'un önümüzdeki yılın ilk yarısında negatif faiz oranlarına son vermesini bekliyor.

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BOJ Başkanı'ndan parasal genişleme açıklaması: Enflasyon hedefine ulaşılacağından emin olunduktan sonra düşünebiliriz
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