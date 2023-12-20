İngiltere’de kota alım kurallarında değişiklik önerildi

İngiltere, 2015-2020 yılları arasında dünya genelindeki halka arzların yalnızca %5'ini çekebildi ve 2008'deki zirveye kıyasla halka arz sayısı yaklaşık %40 azaldı. Hükümet, İngiliz çip tasarımcısı Arm'ı New York yerine Londra'da halka arz etmeye ikna edemedi.

Beklendiği üzere, Finansal Yönetim Otoritesi (FCA), Londra Borsası'nda daha sert kurallara sahip olan "premium" listeleme ile daha az zahmetli olan standart listelemeyi birleştirerek "ticari" şirket listeleme başlığı altında bir dizi kriteri karşılamayı önerdiğini açıkladı.

FCA'nın piyasalardan ve uluslararası alandan sorumlu icra direktörü Sarah Pritchard yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık sermaye piyasalarının çekiciliğini güçlendirmek ve Birleşik Krallık'ın rekabet gücünü ve büyümesini desteklemek için çalışıyoruz" dedi.

FCA, diğerlerinin de Birleşik Krallık'ın şirketlerin sermaye artırımı için cazip bir yer olmaya devam etmesini sağlamak için neler yapabileceklerini düşünmelerinin önemli olduğunu, çünkü listeleme kurallarının bir yer seçmenin birincil nedeni olmadığını söyledi.