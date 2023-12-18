Yeni Zelanda’da tüketici güveni yükseldi

Westpac tarafından düzenlenen ankete göre, Yeni Zelanda'da 2023 yılı dördüncü çeyrek dönemde Westpac Mc Dermott Miller tüketici güven endeksi 8,7 puan artışla 88,9 puana yükseldi. Endeks bu yükselişe rağmen üst üste 9'uncu dönemde de eşik değer olan 100 puanın oldukça altında kaldı.

Anket sonuçları, hanehalklarının ekonomik aktivite ve kendi maliyelerine ilişkin görünüm konusunda daha az kötümser hissettiğini ortaya koydu. Ancak bu güven artışına rağmen hanehalkı henüç cüzdanlarını açmıyor; Tatil alışveriş sezonuna girerken harcama iştahı zayıf kalıyor.



Endeksin tüm zamanlar ortalaması 109,0 puan seviyesinde bulunuyor.

Aynı ankette, cari koşullar endeksi 7,6 puan artışla 77,1 puana, beklenti endeksi 9,3 puan artışla 96,7 puana çıktı.