Çin ekonomisi 2024 yılı için olumlu

Xinhua haber ajansı, 11-12 Aralık tarihlerinde düzenlenen ve üst düzey liderlerin bir sonraki yıl için ekonomik hedefler belirlediği Çin'in yıllık Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'nın ayrıntılı bir özetinde, makroekonomik politikaların ekonomik iyileşme için destek sağlamaya devam edeceğini söyledi.

Merkezi Mali ve Ekonomik İşler Komisyonu ofisinden alıntı yapan Xinhua, "Çin'in fiyatları düşük, merkezi hükümet borç seviyeleri yüksek değil ve para ve maliye politikalarının uygulanmasını güçlendirmek için koşullar mevcut" dedi.

Parti yetkilileri önümüzdeki yıl Çin'in pandemi sonrası toparlanmadan sürdürülebilir tüketim büyümesine geçmeye çalışacağını söyledi.