BOJ kritik toplantıda para politikasını tartışacak

Bloomberg anketine katılan 52 ekonomistin neredeyse tamamı, 19 Aralık'ta sona erecek olan Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) politika toplantısında kısa vadeli faiz ve getiri eğrisi kontrol mekanizması için temel politika ayarlarında değişiklik olmayacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin üçte ikisinin Nisan ayına kadar sıfırın altındaki oranın sona ereceğini tahmin etmesiyle, bankanın enflasyon hedefine ulaşma yolunda herhangi bir ilerleme sinyali verip vermeyeceği en önemli odak noktası olacak. Fed'in geçen hafta sürpriz bir şekilde güvercin bir tavır takınmasının ardından, piyasa gözlemcileri Başkan Kazuo Ueda'nın olası bir sürprizine karşı tetikte olacak.

Bu ayın başlarında yaşanan bir dizi olay, olası bir erken faiz hamlesine ilişkin spekülasyonları yeniden alevlendirdi. Başkan Yardımcısı Ryozo Himino'nun faiz artırımının etkisinin ne olabileceğine dair genel olarak iyimser konuşması bunlardan ilkiydi. Ueda, işinin yılsonundan itibaren "daha zorlu" hale geleceğini söyleyerek söylentileri daha da körükledi.