Almanya elektrikli araç sübvansiyon programını erken sona erdirecek

Almanya'da e-araç sübvansiyonunun başlangıçta 2024 yılı sonuna kadar geçerli olması planlanıyordu. Halihazırda başvurusu yapılmış olan sübvansiyonlar ödenecek ancak bugünden itibaren yeni başvuru kabul edilmeyecek.

Muhalefetteki muhafazakârlar ve Başbakan Olaf Scholz'un Sosyal Demokratları da yeni elektrikli araç alıcılarına sübvansiyon sağlayan bir programın önceden uyarı yapılmaksızın sona erdirilmesi kararını eleştirdi ve bu hamlenin zaten Çin ve ABD rekabetiyle mücadele eden Alman otomobil üreticilerini vuracağını söyledi.

Maliye Bakanı Christian Lindner, 2016 yılından bu yana yaklaşık 10 milyar euro ödenen elektrikli araç sübvansiyonunun sona erdirilmesinin yeniden gözden geçirilmesini reddetti.

"Hiçbir zaman sabit bir bitiş tarihi yoktu" diyen Lindner, programın sadece para bitene kadar devam etmesinin beklendiğini de sözlerine ekledi.