Almanya Ekonomi Bakanı: Güneş paneli üretiminde temel bir paya sahip olması önemli

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, RND gazete grubuna verdiği röportajda "Almanya'nın kendi üretiminde en azından temel bir paya sahip olması önemli" dedi ve sektörün istihdam yaratmadaki önemine dikkat çekti.

Habeck, belirli kalite standartlarını karşılayan üreticilere prim verilmesi gerektiğini söyledi.

"Almanya'dan gelen güneş enerjisi ürünleri diğerlerinin karşılamadığı belirli standartları karşılıyor" diye konuşan Habeckt, "Alman üreticiler genellikle zehirli kimyasallar kullanmadan üretim yapıyor ya da özellikle verimli paneller üretiyor. Dirençliliğe yapılan bu tür katkılar ödüllendirilmelidir." dedi.