Yellen’den yapay zeka açıklaması

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, sisteme yönelik geniş riskleri izlemekle görevli Konsey'in yapay zekânın finans sektörü tarafından hızla benimsenmesine dikkat çektiğini ve düzenleyicileri dikkatli olmaya çağırdığını belirtti.

Finansal İstikrar Gözetim Konseyi yayınladığı yıllık raporunda "Yapay zeka, siber ve model riskleri gibi güvenlik ve sağlamlık riskleri de dahil olmak üzere belirli riskleri ortaya çıkarabilir" değerlendirmesini yaptı. Konsey, firmalara ve düzenleyicilerine "yapay zeka inovasyonunu ve kullanımını izlemek ve ortaya çıkan riskleri belirlemek için uzmanlık ve kapasiteyi derinleştirmelerini" tavsiye etti.

Konsey ayrıca, banka dışı kuruluşların ve özel kredilerin artan rolüne de dikkat çekerek, finansal kuruluşların ve düzenleyicilerin iklim değişikliğinden kaynaklanan riskleri daha iyi ölçmeye çalışmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Raporda, şirketlerin ve düzenleyicilerin yapay zeka araçlarını tam olarak anlamamaları durumunda, önyargılı veya yanlış sonuçları gözden kaçırmalarının mümkün olduğu belirtildi.

Raporda ayrıca, yapay araçlarının giderek daha fazla büyük harici veri kümelerine ve üçüncü taraf satıcılara dayandığı ve bunların da kendi gizlilik ve siber güvenlik risklerini oluşturduğu kaydedildi.