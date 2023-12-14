ABD’de ikinci el konut satışlarının artması bekleniyor

NAR Baş Ekonomisti Lawrence Yun, gelecek yıl konut satışlarının 2023'e kıyasla %13,5 artmasının beklendiğini ve medyan konut fiyatının bu yıla göre %0,9 artışla 389.500 dolar olacağını söyledi.

Yun'a göre, güney eyaletlerindeki metro pazarları, istihdam artışları nedeniyle diğer pazarlardan daha iyi performans göstermeyi bekleyebilir ve Orta Batı'daki pazarlar, uygun fiyatlı bölgelerde olmanın kazanımlarını görecek.

Konut talebinin düşen mortgage oranları ve artan gelirden faydalanacağını belirten Yun, "son iki yılda satışları erteleyen daha fazla satıcının listeye girmeye başlamasıyla konut stokunun yaklaşık %30 artması bekleniyor" dedi.