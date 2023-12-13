Apara Ekonomi OPEC 2023 yılı global ekonomi büyüme tahminini yükseltti
Giriş Tarihi: 13.12.2023 15:43 Son Güncelleme: 13.12.2023 16:01

OPEC 2023 yılı global ekonomi büyüme tahminini yükseltti

OPEC 2023 yılı global ekonomi büyüme tahminini yükseltti

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü(OPEC), 2023 yılı için küresel büyüme tahmini yükseltirken, 2024 tahmininde değişikliğe gitmedi.

OPEC'in paylaştığı aylık "Petrol Piyasası" raporunda, global büyüme beklentilerine de yer verildi.

OPEC, global büyüme beklentisini 2023 yılı için yüzde 2,8'den yüzde 2,9'a çıkardı, 2024 yılı için ise yüzde 2,6 olarak korudu.

OPEC, ABD'nin bu yıl için GSYH beklentisini yüzde 2,3'ten yüzde 2,4'e, gelecek yıl için tahminini yüzde 0,9'den yüzde 1,0'a yükseltti.

OPEC, bu yılki tahminlerini İngiltere için yüzde 0,2'ten yüzde 0,4'e, Hindistan için yüzde 6,2'den yüzde 6,5'e ve Rusya için yüzde 1,9'dan yüzde 2,2'ye çıkarırken, Japonya için yüzde 1,9'dan yüzde 1,7'ye çekti.

2024 yılı için Japonya'nın beklentisi yüzde 1,0'den yüzde 0,9'a çekildi, Rusya'nın beklentisi yüzde 1,2'den yüzde 1,3'e çıkarıldı.

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OPEC 2023 yılı global ekonomi büyüme tahminini yükseltti
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