Apara Ekonomi Fransa MB anketi sınırlı büyümeye işaret ediyor
Giriş Tarihi: 12.12.2023 08:54 Son Güncelleme: 12.12.2023 08:54

Fransa MB anketi sınırlı büyümeye işaret ediyor

Fransa MB anketi sınırlı büyümeye işaret ediyor

Fransa Merkez Bankası, Ülke ekonomisinin, hizmet sektörü faaliyetlerinden aldığı destekle bu yılın son çeyreğinde sınırlı da olsa büyüyeceğini tahmin ediyor.

Fransa Merkez Bankası aylık iş anketinde, Ülke ekonomisinin son çeyrekte yüzde 0,1 büyüyeceği sonucu çıktı. Fransa ekonomi yılın üçüncü çeyreğinde beklenmedik bir şekilde yüzde 0,1 daraldı.

Daha önceki ankette son çeyrek için büyüme tahmini yüzde 0,1-0,2 seviyesinde oluşmuştu.

Merkez Bankası, ekonomik faaliyetin yüzde 59'unu oluşturan hizmet sektöründeki yetersiz büyümenin, imalat sektörünün yanı sıra enerji ve inşaat sektörlerindeki düşüşleri dengelemeye yardımcı olmasının beklendiğini belirtti.

Ankette sanayi şirketleri kapasite kullanım oranlarının Kasım ayında ortalama yüzde 76 ile son üç yılın en düşük seviyesine gerilediğini ifade edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fransa MB anketi sınırlı büyümeye işaret ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz