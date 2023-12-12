Çin’deki İngiliz şirketleri yatırım kararlarını erteliyor

İngiliz Ticaret Odası tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, bu durum, Covid-19 kısıtlamalarının neden olduğu geçici aksaklıkların ötesinde Çin ekonomisinin karşı karşıya olduğu ısrarlı olumsuzlukların altını çiziyor.

Oda'nın yıllık anketiyle ilgili raporunda, "Çin'deki şirketler, yatırım ve pazara girişle ilgili önemli kararları geciktiriyor." denildi.

Ekim ve Kasım aylarında ankete katılan yaklaşık 300 şirketin yüzde 55'i gelecek yıl Çin operasyonlarına aynı düzeyde yatırım yapacaklarını veya sürdüreceklerini söyledi. Bu anketin başladığı 2018 yılından bu yana en kötü sonuç olarak değerlendirildi.

Yatırımı azaltmayı planlayanların büyük çoğunluğu, yurt içi ekonomik belirsizliği ve ardından jeopolitik belirsizliği gerekçe gösterdi. Katılımcılar özellikle Çin'in diğer ülkelerle olan gerilimlerinin dünyanın en büyük ihracatçısına yönelik ticaret politikalarını etkileyeceğinden ve ülkenin mal ve hizmet talebini azaltacağından korktular.